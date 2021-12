Altra pescheria rapinata a Boscoreale | è di Giovanni Morione | fratello del 41enne ucciso a colpi di pistola

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Nelle ultime ore stanno emergendo altri punti che iniziano a far luce sull’uccisione di Antonio, iltitolare dellamorto asparato dai 3 malviventi in fuga a seguito della rapina ai danni della sua attività. Procediamo con ordine. Secondo le prime ricostruzioni al vaglio degli inquirenti, nell’istante in cui il rapinatore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Poco prima della morte di Morione, era stata rapinata un'di Boscoreale. E' accaduto in via Diaz e uno dei malviventi ha sparato un colpo d'arma da fuoco all'interno del negozio. ...Poco prima della morte di Morione, era stata rapinata un'di Boscoreale. E' accaduto in via Diaz e uno dei malviventi ha sparato un colpo d'arma da fuoco all'interno del negozio. ...Il dramma nella serata di ieri a Boscoreale, in provincia di Napoli. Una banda composta forse da tre malviventi ha assaltato la pescheria "Il Delfino" il cui titolare, Antonio Morione, è stato raggiun ...La vittima aveva aspettato l'arrivo dei rapinatori fuori dal negozio, forse allertato dal fratello Giovanni, rapinato poco prima in un'altra pescheria di famiglia ...