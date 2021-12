2021, un anno di showbiz all’ombra del Covid (Di venerdì 24 dicembre 2021) La cancellazione dei concerti di fine anno nelle piazze delle maggiori città e la polemica sull’ipotesi di tampone obbligatorio per l’ingresso nei cinema e nei teatri sono un po’ la sintesi della speranza delusa di una ripartenza a tutto tondo che aveva animato il settore dello spettacolo all’inizio del 2021. L’anno che sta per finire si è aperto con le polemiche per il Sanremo senza pubblico di Amadeus e Fiorello, costretti a rivolgersi ad una platea di palloncini nel Teatro Ariston (che in quanto teatro, pur ospitando uno show tv, non poteva essere aperto al pubblico mentre i teatri continuavano a rimanere chiusi). Dal festival però è partita anche una delle storie memorabili del 2021: la vittoria dei Maneskin con un brano rock duro e puro, nel tempio delle ballate melodiche, era già di per sé un evento storico. Ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) La cancellazione dei concerti di finenelle piazze delle maggiori città e la polemica sull’ipotesi di tampone obbligatorio per l’ingresso nei cinema e nei teatri sono un po’ la sintesi della speranza delusa di una ripartenza a tutto tondo che aveva animato il settore dello spettacolo all’inizio del. L’che sta per finire si è aperto con le polemiche per il Sanremo senza pubblico di Amadeus e Fiorello, costretti a rivolgersi ad una platea di palloncini nel Teatro Ariston (che in quanto teatro, pur ospitando uno show tv, non poteva essere aperto al pubblico mentre i teatri continuavano a rimanere chiusi). Dal festival però è partita anche una delle storie memorabili del: la vittoria dei Maneskin con un brano rock duro e puro, nel tempio delle ballate melodiche, era già di per sé un evento storico. Ma ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli applausi a Draghi in “stile Corea” di molti giornalisti alla conferenza di fine anno: battimani prima, durante… - fattoquotidiano : Lo spread rivede dopo oltre un anno quota 140. Vacilla il teorema di Draghi: “Non sono uno scudo per il paese” - GoalItalia : Scudetto e primo posto in Serie A a fine anno?????? Nel 2021, l'Inter guarda tutte dall'alto in basso ????? - AlboPedara : LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR QF0001705 DEL 14/12/2021 ALLA COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE I… - AlboPedara : SOSTEGNO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE - PERIODICO PEDARA NOTIZIE ANNO 2021. PRELIEVO DDAL F… -