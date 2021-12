Una sera con Diabolik al Terminal 5 di Fiumicino (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’aeroporto è sempre più un luogo vivace, capace di offrire esperienze che vanno ben al di là del semplice viaggio. Ne è la prova, l’ultima iniziativa promossa da Adr, che ha ospitato al Terminal 5 del Leonardo da Vinci di Fiumicino la proiezione in anteprima privata del nuovo film “Diabolik”. Il celebre fumetto di Angela Giussani che racconta le avventure del famoso ladro, interpretato in pellicola da Luca Marinelli, è diventato un film. Diretto dai fratelli Manetti, Antonio e Marco, vede Miriam Leone vestire i panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea interpretare l’ispettore Ginko. Il film è disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il territorio nazionale, grazie alla collaborazione con Rai Cinema. LE PAROLE DI DE VINCENTI Il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti ha spiegato lo spirito dell’iniziativa con ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’aeroporto è sempre più un luogo vivace, capace di offrire esperienze che vanno ben al di là del semplice viaggio. Ne è la prova, l’ultima iniziativa promossa da Adr, che ha ospitato al5 del Leonardo da Vinci dila proiezione in anteprima privata del nuovo film “”. Il celebre fumetto di Angela Giussani che racconta le avventure del famoso ladro, interpretato in pellicola da Luca Marinelli, è diventato un film. Diretto dai fratelli Manetti, Antonio e Marco, vede Miriam Leone vestire i panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea interpretare l’ispettore Ginko. Il film è disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il territorio nazionale, grazie alla collaborazione con Rai Cinema. LE PAROLE DI DE VINCENTI Il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti ha spiegato lo spirito dell’iniziativa con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Luci su Napoli e sulla cultura il 25 dicembre: Rai1 e Alberto Angela con 'Stanotte a Napoli' propongono una novità… - JuventusTV : ?? ???????? ?? Avviciniamoci insieme a #JuveCagliari! L'ospite di questa sera? Una leggenda bianconera. ?? Qui ?… - Agenzia_Ansa : A due giovani altoatesini è stato negato l'accesso a una discoteca nel Meranese perché di colore. Il fatto è avvenu… - TrAsHBiTcHy : @iolucetutenebre Si è stancato quando quella sera lei era in sauna, lui passa e spassa e non va, poi va in confessi… - di_reddito : Domani sera, tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la carezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Una sera Un "normale" istante che cambia tutta la vita La vita cambia in fretta. La vita cambia in un istante. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. Il problema dell'autocommiserazione. Ecco le prime parole che scrissi dopo che accadde. La data del file di Microsoft Word sul computer ("...

L'Empoli fa il diavolo a 4, ma il Diavolo ne fa... 4 In qualche occasione la palla è stata persa, ma almeno ieri sera non ci sono state conseguenze . ... Sono le fasi del match in cui l'Empoli ha rifiatato e il Milan, con la cattiveria di una squadra da ...

Metti una sera in officine tra arte, musica e restauro CataniaToday Lissone, maialino trovato maialino alla fermata del bus MONZA , 23 dicembre 2021 Un maialino alla fermata del bus. Trovato in una scatola. Qualche sera fa un cane a passeggio si è fermato a fiutare una scatola di cartone abbandonata alla fermata di un auto ...

Caso David Rossi, la moglie dubita sul suicidio: ‘Temo custodisse informazioni sensibili’ Antonella Rossi spiega di non credere all’ipotesi che il marito, responsabile comunicazione di Mps, si sia tolto la vita lanciandosi dalla finestra ...

La vita cambia in fretta. La vita cambia in un istante.ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. Il problema dell'autocommiserazione. Ecco le prime parole che scrissi dopo che accadde. La data del file di Microsoft Word sul computer ("...In qualche occasione la palla è stata persa, ma almeno ierinon ci sono state conseguenze . ... Sono le fasi del match in cui l'Empoli ha rifiatato e il Milan, con la cattiveria disquadra da ...MONZA , 23 dicembre 2021 Un maialino alla fermata del bus. Trovato in una scatola. Qualche sera fa un cane a passeggio si è fermato a fiutare una scatola di cartone abbandonata alla fermata di un auto ...Antonella Rossi spiega di non credere all’ipotesi che il marito, responsabile comunicazione di Mps, si sia tolto la vita lanciandosi dalla finestra ...