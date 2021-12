Una partita di calcio è come un cristallo di neve (Di giovedì 23 dicembre 2021) È il 23 dicembre e la Serie A è giunta al giro di boa che premia l’Inter con il titolo di campione d’inverno. La Juventus, complici forse la nebbia e la neve delle ultime settimane, si è un po’ persa tra rinnovi contrattuali alla Beautiful e visite delle Fiamme Gialle, e ha fatto qualche scivolone con squadre con le quali avrebbe dovuto e potuto ottenere il bottino pieno. Si possono tirare le prime somme di una mezza stagione un po’ strana e comunque, oltre alla situazione sanitaria, ancora in bilico su tutti i fronti. Non c’è una vera favorita come negli anni precedenti ma d’altronde, da quando esiste il gioco del pallone, non ci sono mai state due stagioni uguali a se stesse. Noi tifosi, mai sazi, e spesso non proprio lucidi – ma d’altronde stiamo parlando di calcio – sembriamo avere il gusto dei giudizi frettolosi, delle critiche, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) È il 23 dicembre e la Serie A è giunta al giro di boa che premia l’Inter con il titolo di campione d’inverno. La Juventus, complici forse la nebbia e ladelle ultime settimane, si è un po’ persa tra rinnovi contrattuali alla Beautiful e visite delle Fiamme Gialle, e ha fatto qualche scivolone con squadre con le quali avrebbe dovuto e potuto ottenere il bottino pieno. Si possono tirare le prime somme di una mezza stagione un po’ strana e comunque, oltre alla situazione sanitaria, ancora in bilico su tutti i fronti. Non c’è una vera favoritanegli anni precedenti ma d’altronde, da quando esiste il gioco del pallone, non ci sono mai state due stagioni uguali a se stesse. Noi tifosi, mai sazi, e spesso non proprio lucidi – ma d’altronde stiamo parlando di– sembriamo avere il gusto dei giudizi frettolosi, delle critiche, ...

Advertising

acmilan : Following a super performance, Alexis is awarded the last @emirates MVP of the year. Well in! ?? Una gran partita c… - CB_Ignoranza : I vincitori in questa stagione della Salernitana finora sono i tifosi, sempre lì a cantare e sostenere la squadra.… - Inter : ??? | INTERVISTA “Vogliamo finire l’anno con una vittoria. Dobbiamo continuare così, l’importante è vincere, non è… - patrochijlles : RT @bloodyrachell: noi pieni degli allenamenti, in #unprofessore2 vogliamo una vera partita di rugby con manuel groupie per simone ok??????… - rizkyyunanta : RT @acmilan: Following a super performance, Alexis is awarded the last @emirates MVP of the year. Well in! ?? Una gran partita condita anch… -