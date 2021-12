Traffico Roma del 23-12-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi al momento abbiamo grosse difficoltà di transito sul tratto laziale dell’auto sole si sta in coda a tratti per lavori in direzione di Napoli tra Guidonia Montecelio e anagni-fiuggi trafficato in queste ore anche il raccordo anulare ed è anche qui si sta in coda nelle due carreggiate nello specifico in carreggiata interna dalla Trionfale alla rustica e in esterna dellaFiumicino fino all’uscita per la-napoli qui sulla diramazioneSud troviamo coda per un incidente in direzione Napoli dal raccordo alla barriera diSude incidente code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanniin uscita dalla capitale sul tratto Urbano ...