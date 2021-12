Torreira | «Vogliamo portare la Fiorentina dove merita | in cima»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lucasha fissato tramite un post social l’obiettivo comune per laper il prossimo anno: le sue parole Lucasha postato sui social una foto, fissando l’obiettivo comune della– «Un peccato non aver ottenuto la vittoria, ma il pareggio è importante. C’è molto da migliorare,la nostra squadra, in. Ultima partita di un anno molto importante per me. Sono arrivato nella mia nuova casa e sono molto felice. Grazie all’istituzione, ai miei compagni e ai tifosi per avermi accolto a braccia aperte, Questo è solo l’inizio. Buone Feste a tutti! Forza Viola!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... si ripete scippato da Bonaventura quando èa segnare, in questo secondo frangente l'... Non infieriamo troppo, ma questo non è il Berardi delle ultime 15 partite ecredere che tutto ...Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Saponara,. ... Domanisbagliare il meno possibile e ottenere il massimo. E' quello che ricerchiamo sempre e ...ASCOLTA Lucas Torreira ha fissato tramite un post social l’obiettivo comune per la Fiorentina per il prossimo anno: le sue parole Lucas Torreira ha postato sui social una foto, fissando l’obiettivo co ...Le parole usate dal mediano della Fiorentina, Lucas Torreira per augurare buone feste a tutti i tifosi dei viola ...