Terrore alle porte di Roma. Due cani aggrediscono due bimbi: elitrasportati in ospedale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Monti di Terrore oggi pomeriggio a Fonte Nuova, dove due bambini sono stati aggrediti da due cani sciolti, riportando ferite tali da necessitare di essere trasportati al pronto soccorso. La gravità delle ferite riportare dai piccoli non è stata ancora riferita da parte delle autorità e sono tutt’ora in corso le indagini condotte dalla Polizia Locale per appurare l’esatta dinamica dell’accaduto. Il padrone dei due cani è stato rintracciato, ma non ci si può ancora pronunciare su quella che sarà l’eventuale denuncia, solo nelle prossime ore si farà chiarezza. Leggi anche: Esce di casa e si accascia a terra: muore a 3 giorni dal Natale Bambini aggrediti da due cani: il fatto E’ avvenuto oggi nel tardo pomeriggio, a Fonte Nuova, nello specifico nei pressi di Via Primo Maggio. Due bambini sono stati aggrediti e feriti da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Monti dioggi pomeriggio a Fonte Nuova, dove due bambini sono stati aggrediti da duesciolti, riportando ferite tali da necessitare di essere trasportati al pronto soccorso. La gravità delle ferite riportare dai piccoli non è stata ancora riferita da parte delle autorità e sono tutt’ora in corso le indagini condotte dalla Polizia Locale per appurare l’esatta dinamica dell’accaduto. Il padrone dei dueè stato rintracciato, ma non ci si può ancora pronunciare su quella che sarà l’eventuale denuncia, solo nelle prossime ore si farà chiarezza. Leggi anche: Esce di casa e si accascia a terra: muore a 3 giorni dal Natale Bambini aggrediti da due: il fatto E’ avvenuto oggi nel tardo pomeriggio, a Fonte Nuova, nello specifico nei pressi di Via Primo Maggio. Due bambini sono stati aggrediti e feriti da ...

Advertising

freetalo : RT @gabrillasarti2: Uno lavora di notte x fregarci , l' altro ha più gettoni in TV dei vip, non si informano prima di riportare il terrore… - CorriereCitta : Terrore alle porte di Roma. Due cani aggrediscono due bimbi: elitrasportati in ospedale - dianartemide12 : Questo clima di terrore alle porte del #Natale per il secondo anno di fila mi fa letteralmente uscire di testa, sono veramente stufa, eh - gabrillasarti2 : Uno lavora di notte x fregarci , l' altro ha più gettoni in TV dei vip, non si informano prima di riportare il terr… - Deborah07235629 : Azz, terrore per lupi, orsi, cinghiali vicino alle città. Pensate a quanti stronzi umani che vi fanno del male da sempre! -