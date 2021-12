Super Green Pass obbligatorio per l’accesso a palestre e piscine dal 30 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel decreto legge “Festività” il consiglio dei ministri ha deciso di approvare il Super Green Pass obbligatorio anche per l’accesso a palestre e piscine a partire dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022. Per poter entrare in una palestra e allenarsi, o per nuotare in una piscina, non basterà dunque più avere il Green Pass regolare che si può ottenere anche con il solo tampone e non con il vaccino, ma bisognerà presentare il Super Green Pass rilasciato solo se vaccinati o guariti dal Covid. Una misura stabilita dal Governo per abbassare i numeri del contagio che stanno salendo in maniera vertiginosa. Super Green ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel decreto legge “Festività” il consiglio dei ministri ha deciso di approvare ilanche pera partire dal 302021 e fino al 31 gennaio 2022. Per poter entrare in una palestra e allenarsi, o per nuotare in una piscina, non basterà dunque più avere ilregolare che si può ottenere anche con il solo tampone e non con il vaccino, ma bisognerà presentare ilrilasciato solo se vaccinati o guariti dal Covid. Una misura stabilita dal Governo per abbassare i numeri del contagio che stanno salendo in maniera vertiginosa....

Advertising

borghi_claudio : Ovviamente perfettamente inutile chiedermi cosa penso delle super iper restrizioni. Ero contrario al sistema del gr… - ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - Taylorinno94 : #megagreenpass #FFP2 Dicono che fare sport è salutare, per andare in palestra ora ci vuole: Assicurazione + un mes… - DanyEffe83 : RT @fratotolo2: Il #greenpass non funziona? Facciamo il #supergreenpass che comunque non funziona. Quindi che facciamo? Irrobustiamo il sup… -