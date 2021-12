Sci, incredibile a Campiglio: Noel salta l'ultima prova, vince Solevaag. Quarto Vinatzer (Di giovedì 23 dicembre 2021) Madonna di Campiglio, 22 dicembre 2021 - A pochi giorni da Natale sembrava inevitabile che vincesse Clement Noel , il cognome calza a pennello, sul Canalone Miramonti di Campiglio, e in effetti le ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Madonna di, 22 dicembre 2021 - A pochi giorni da Natale sembrava inevitabile chesse Clement, il cognome calza a pennello, sul Canalone Miramonti di, e in effetti le ...

Advertising

infoitsport : Sci, incredibile a Campiglio: Noel salta l'ultima prova, vince Solevaag. Quarto Vinatzer - azzurro_di_sci : RT @Fantaski_it: Campiglio: Vittoria incredibile di Foss-Solevaag, 4/o Alex Vinatzer #fisalpine - ilmetropolitan : RT @Radio1Rai: ??#Sci #Francia Incredibile #SofiaGoggia in Val d'Isere. L'azzurra ha centrato un'altra doppietta, vincendo - dopo la discesa… - Ralfmacher : RT @Radio1Rai: ??#Sci #Francia Incredibile #SofiaGoggia in Val d'Isere. L'azzurra ha centrato un'altra doppietta, vincendo - dopo la discesa… - RobertoGueli : RT @Radio1Rai: ??#Sci #Francia Incredibile #SofiaGoggia in Val d'Isere. L'azzurra ha centrato un'altra doppietta, vincendo - dopo la discesa… -