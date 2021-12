Raffaele Sebastiani, morto chirurgo del policlinico di Bari: colpito da infarto dopo 12 ore in sala operatoria (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al policlinico di Bari un medico chirurgo è stato colpito da infarto ed è morto, dopo che aveva lavorato per 12 ore in sala operatoria per urgenze sui pazienti positivi al . 61 anni, è deceduto questa ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Aldiun medicoè statodaed èche aveva lavorato per 12 ore inper urgenze sui pazienti positivi al . 61 anni, è deceduto questa ...

Advertising

fanpage : Un turno estenuante di 12 ore in sala operatoria, poi il rientro a casa e poco dopo un infarti che non gli ha lasci… - enorpeleinad : RT @PPicerni: Raffaele Sebastiani, morto chirurgo del policlinico di Bari: colpito da infarto dopo 12 ore in sala operatoria - PPicerni : Raffaele Sebastiani, morto chirurgo del policlinico di Bari: colpito da infarto dopo 12 ore in sala operatoria… - MonycaMarini : Il Dott. Raffaele Sebastiani, Chirurgo del Policlinico di Bari muore d'infarto appena tornato a casa da un turno d… - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Muore di infarto dopo un doppio turno di 12 ore in sala operatoria: Raffaele Sebastiani aveva 61 anni -