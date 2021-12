Prepariamo un tagliere?

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In principio era il carrello dei formaggi. Nei ristoranti più eleganti, in Italia come in Francia, un distinto ed affabile cameriere si avvicinava chiedendo al cliente cosa desiderasse, per poi tagliare con maestria e precisione piccole (spesso piccolissime) porzioni delle delizie scelte. Un sistema di servizio difficilmente riproducibile in casa. Per fortuna in seguito si è imposta e diffusa la moda del “taglieri”, selezioni di formaggi accuratamente disposte nel piatto, ideali per assaporare più varietà. Ma come costruire unperfetto? Lo abbiamo chiesto a Enzo Ornato del Caseificio d’alpeggio Desmartin con sede a Castelmagno: i suoi formaggi sono distribuiti da Longino & Cardenal, autentico punto di riferimento quando si parla di eccellenze gastronomiche. Scegliere e comporreUnche si rispetti, infatti, non può prescindere dalla ...