Orrore in Gran Bretagna | trans pedofilo abusa sessualmente di un cane

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic — Degenerazione senza fine nel Regno Unito, dove ilClaire Goodier (alla nascita John) condannato in precedenza per possesso di immagini pedopornografiche, dovrà ora scontare una pena per averetodi unda pastore alsaziano.di unSecondo quanto riferito dal Daily Mail i fatti sono avvenuti a Northwich, dove Goodier risiede. Non è chiaro se l’uomo — che ha 60 anni ed è stato descritto come «manipolatore» e «ingannevole» da un agente di custodia — sconterà la pena in un carcere maschile o femminile. Goodier è stato condannato due volte per possesso di fotografie di bambini in pose indecenti, nel 2006 e nel 2009. Il giudice, nel condannare ilper l’ultimo reato, ...