Mauro Balata | presidente Lega B | “Problemi con Omicron | dobbiamo…”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Governo prepara un piano per arginare i nuovi contagi da Coronavirus.dellaSerie B, blocca le partite cadette dal 26 al 29 dicembre. Il secondo campionato calcistico italiano, infatti, alza ufficialmente bandiera bianca pagando un sanguinoso dazio alla malattia virale: diciannovesima e ventesima giornata non si giocheranno. Si conoscono già le date del recupero: 15 e al 22 gennaio 2022. Le parole diEcco cosa ha detto, ai microfoni di Sky Sport, ildellaSerie B: “Purtroppo abbiamo avuto un problema con la variante, o comunque con il virus, che ha colpito diverse società. Durante l’assemblea odierna ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso ...

"Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18esima giornata il 13 - le parole di, presidente della Lega di ...Recupereremo le giornate inizialmente previste il 15 e il 22 con altrettanti turni infrasettimanali', dice il presidente della Lega di Serie B, ai microfoni di Sky Sport. 'In linea ...Milano, 23 dicembre 2021 - Niente Serie B per Santo Stefano. E nemmeno il 29 dicembre. Colpa del Covid-19. I tanti casi registrati nelle ultime ore nelle file di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, ...Roma, 23 dic. - "Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di ripre ...