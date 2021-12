“Ma avete capito che sta succedendo?”. Selvaggia Lucarelli, la denuncia: situazione molto difficile (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo aver documentato attraverso una pubblicazione Instagram, dove raccoglie oltre 1,1 milioni di affezionati lettori, il momento in cui si è sottoposta alla terza dose del vaccino anti-Covid, Selvaggia Lucarelli ha condiviso un altro post per denunciare la situazione riguardante i tamponi, la quarta ondata di Covid e il Natale di mezzo. Righe e righe di racconto, un racconto preoccupante che descrive una situazione pericolosa ed illogica, almeno secondo quanto affermato e ritenuto dall’abile penna. Selvaggia Lucarelli non ci sta, come ha sempre fatto, si è sentita in dovere di parlare di questo problema. Soprattutto adesso che, con le feste natalizie, e dopo lo scorso inevitabilmente triste Natale, tra sintomatici senza risposta, file, gelo, c’è chi vuole fare il ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo aver documentato attraverso una pubblicazione Instagram, dove raccoglie oltre 1,1 milioni di affezionati lettori, il momento in cui si è sottoposta alla terza dose del vaccino anti-Covid,ha condiviso un altro post perre lariguardante i tamponi, la quarta ondata di Covid e il Natale di mezzo. Righe e righe di racconto, un racconto preoccupante che descrive unapericolosa ed illogica, almeno secondo quanto affermato e ritenuto dall’abile penna.non ci sta, come ha sempre fatto, si è sentita in dovere di parlare di questo problema. Soprattutto adesso che, con le feste natalizie, e dopo lo scorso inevitabilmente triste Natale, tra sintomatici senza risposta, file, gelo, c’è chi vuole fare il ...

