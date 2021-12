Il salvataggio è un dovere | archiviato il «caso» Rackete

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche le ultime accuse contro Carolasono state archiviate. La Giudice per le indagini preliminari (Gip) Micaela Raimondo ha accolto ieri la richiesta avanzata il 29 ottobre scorso dai pubblici ministeri Salvatore Vella e Cecilia Baravelli. La comandante della Sea Watch 3 ha agito, recita l’ordinanza, «nell’adempimento deldiprevisto dal diritto, nazionale e internazionale, del mare» e non ha dunque commesso il reato di immigrazione clandestina. Nel pieno rispetto delle norme sono stati sia il… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... Micaela Raimondo, che ha motivato la sua decisione spiegando che Carola Rackete "ha agito nell'adempimento deldiprevisto dal diritto nazionale e internazionale del mare" . ...'Carola Rackete ha agito nell'adempimento deldiprevisto dal diritto nazionale e internazionale del mare '. Con queste motivazioni il gip del tribunale di Agrigento, Micaela ...La comandante della Sea Watch 3 ha agito, recita l’ordinanza, «nell’adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto, nazionale e internazionale, del mare» e non ha dunque commesso il reato ...Il reato contestato in questo caso era di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quanto all’averli condotti in Italia, nonostante il divieto, il gip aggiunge: «La condotta risulta scriminata d ...