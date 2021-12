Green Pass, arriva il microchip sottopelle: “Ecco come avere il certificato sempre con sé” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green Pass. Una nuova tecnologia al servizio del tracciamento virale e del possesso del certificato verde, o, forse, solamente l’ennesima trovata pubblicitaria che cerca di cavalcare il ”trend” del momento. Un’azienda svedese si inserisce e gamba tesa nel mercato pandemico con una trovata molto particolare: si tratta di un microchip impiantato sottopelle che permette agli utenti di avere sempre con sé il proprio Passaporto vaccinale. Leggi anche: Finte dosi per il Green Pass, Questore Palermo: “Rispettare le norme” Green Pass sottopelle: marketing o soluzione intelligente? L’azienda in questione è la Epicenter, e la sua trovata sembra destinata a far discutere davvero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021). Una nuova tecnologia al servizio del tracciamento virale e del possesso delverde, o, forse, solamente l’ennesima trovata pubblicitaria che cerca di cavalcare il ”trend” del momento. Un’azienda svedese si inserisce e gamba tesa nel mercato pandemico con una trovata molto particolare: si tratta di unimpiantatoche permette agli utenti dicon sé il proprioaporto vaccinale. Leggi anche: Finte dosi per il, Questore Palermo: “Rispettare le norme”: marketing o soluzione intelligente? L’azienda in questione è la Epicenter, e la sua trovata sembra destinata a far discutere davvero ...

