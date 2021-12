Gf Vip | Giacomo Urtis sbotta contro Jessica | “Alessandro è soltanto un capriccio”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ ingresso in casa diBasciano ha creato sconcipiglio tra le donne del Gf Vip. Intantoè scoppiata in un pianto disperato per l’interesse di Basciano nei confronti di Sophie ma la reazione dinon è passata inosservata tant’è chesi è scagliato nei confronti di. Gf Vip,L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Miriana, Sophie e Francesca in rivoltaSignorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da casa ci deve…” Gf Vip,Basciano si dichiara a Soleil: “Sei una persona che mi prende molto di testa, da domani iniziamo a giocare…” Soleil...

... nata tra alti e bassi nella casa del Grande Fratello: "Ci abbiamo provato". A mettere ... La modella ne ha parlato conUrtis e Soleil Sorge in cucina. "Mi sento in colpa per assurdo, ...Manuel Bortuzzo e Jessica Selassié, criticata daUrtis , si sono detti d'accordo con la ... La nuova realtà che sta vivendo, porterà l'ex Miss Italia a lasciare il Gfprima del tempo? Scopri ...Lulù, giorno dopo giorno, con la sua estrema sensibilità e dolcezza sembra aver conquistato il cuore dei suoi coinquilini, ma non solo… A quanto pare, all’esterno della Casa ...L' ingresso in casa di Alessandro Basciano ha creato sconcipiglio tra le donne del Gf Vip. Intanto Jessica è scoppiata in un pianto disperato per l'interesse ...