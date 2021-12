Draghi-Salvini | vertice di Natale Il leghista | «Ora tagliamo le bollette | di Quirinale parlerò a gennaio»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Durante il colloquio sono stati affrontati: l’andamento della pandemia, il fondi del Pnrr e il caro energia: «A breve interventi per calmierare i rincari di luce e gas»

Draghi Salvini

E guarda caso, il varco aperto daall'immagine di sé che porta al parco i nipotini e ... che ha spintoa citare Lorenzo de Medici. O per consapevolezza che, mentre affidava l'alta ...Prima però un altro incontro durato circa mezz'ora, definito dalla Lega 'cordiale', tra il presidente del Consiglio Marioe il leader della Lega Matteoa Palazzo Chigi . Al centro del ...Lo dice Matteo Salvini uscendo da Palazzo Chigi, dove ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Palazzo Chigi conferma che durante il colloquio sono stati affrontati temi legati ...Draghi perché, come ha intuito Giorgetti prima degli altri ... Forse per paura del diluvio atteso se il premier lasciasse prematuramente Palazzo Chigi, che ha spinto Salvini a citare Lorenzo de Medici ...