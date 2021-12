Dimarco rinnova | con Inter fino al 30 giugno 2026

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L'e Federicosaranno insiemeal 30. Lo annuncia la società nerazzurra in un comunicato. Il difensore, classe 1997, in questa stagione ha totalizzato 24 presenze fra ...

CALCIOMERCATO INTER/ Federicoil contratto con i nerazzurri al 2026 Dunque, Icardi potrebbe nuovamente fare comodo a Massimiliano Allegri: attualmente nella rosa della Juventus non c'...CALCIOMERCATO INTER: FEDERICOIL CONTRATTO CON I NERAZZURRI Federicoe l' Inter rinnovano il loro accordo: oggi è stato il giorno del nuovo contratto per il giocatore nerazzurro, che si è presentato in sede ...Milano, 23 dic. - Ora è ufficiale: Federico Dimarco ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club nerazzurro con una not ...L'Inter ha ufficializzato questo giovedì pomeriggio il rinnovo di contratto di Federico Dimarco. L'annuncio è arrivato sul sito web del club. L'annuncio dell'Inter. Questo quant ...