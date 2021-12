David Rossi, la moglie: “Non si è suicidato, custodiva segreti”. I pm di Siena scrivono a Fico per contestare la commissione d’inchiesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Temo che David custodisse informazioni molto sensibili, specie per il ruolo nevralgico che ricopriva in una città come Siena”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, il capo della comunicazione di Montepaschi che la sera del 6 marzo 2013 è precipitato dal terzo piano di Rocca Salimbeni, a Siena, sede della banca, dove aveva il suo ufficio. “Provo rabbia – dice -. Dopo anni si parla di prove inquinate. No, il mio David non si è suicidato. custodiva segreti“. Per la moglie, David Rossi riposerà in pace “quando gli verrà resa giustizia e verrà riconosciuto che persona era David. Lo hanno fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Temo checustodisse informazioni molto sensibili, specie per il ruolo nevralgico che ricopriva in una città come”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è Antonella Tognazzi,di, il capo della comunicazione di Montepaschi che la sera del 6 marzo 2013 è precipitato dal terzo piano di Rocca Salimbeni, a, sede della banca, dove aveva il suo ufficio. “Provo rabbia – dice -. Dopo anni si parla di prove inquinate. No, il mionon si è“. Per lariposerà in pace “quando gli verrà resa giustizia e verrà riconosciuto che persona era. Lo hanno fatto ...

Advertising

borghi_claudio : Sto facendo le audizioni secretate per la commissione David Rossi ma mi dicono che Draghi in conferenza stampa s'of… - borghi_claudio : Passare le notti a rileggere gli atti del caso David Rossi è come guardare dentro un buco nero. - borghi_claudio : Per mesi abbiamo indagato nel silenzio generale, poi come la pentola a pressione di cui salta il coperchio... Ora… - Italia_Notizie : David Rossi, la moglie: “Non si è suicidato, custodiva segreti”. I pm di Siena scrivono a Fico per contestare la co… - BroglieRebecca : RT @guglielmopicchi: i PM di Siena che indagarono su #DavidRossi provano a fare pressioni. Per quello che ho visto e sentito io in commissi… -