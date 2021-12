Covid: slitta obbligo vaccino in P.A., non entra in dl (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - slitta in Consiglio dei ministri l'obbligo di vaccino per i dipendenti della PA, un bacino di circa 950mila lavoratori considerando che l'obbligo è già scattato per chi opera nella sanità, nelle scuole e nelle forze dell'ordine, dunque il grosso del comparto. L'obbligo non è mai entrato nella bozza del dl, ma di fatto è stato il 'piatto forte' della cabina di regia di questa mattina, aggiornata al pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza. Idea del presidente del Consiglio, a quanto apprende l'Adnkronos, era partire dall'obbligo nella PA, per poi estenderlo anche al settore privato, dunque a tutto il mondo del lavoro. Ma in questo si sono registrate posizioni differenti al tavolo di confronto, che ne ha discusso anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) -in Consiglio dei ministri l'diper i dipendenti della PA, un bacino di circa 950mila lavoratori considerando che l'è già scattato per chi opera nella sanità, nelle scuole e nelle forze dell'ordine, dunque il grosso del comparto. L'non è maito nella bozza del dl, ma di fatto è stato il 'piatto forte' della cabina di regia di questa mattina, aggiornata al pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza. Idea del presidente del Consiglio, a quanto apprende l'Adnkronos, era partire dall'nella PA, per poi estenderlo anche al settore privato, dunque a tutto il mondo del lavoro. Ma in questo si sono registrate posizioni differenti al tavolo di confronto, che ne ha discusso anche ...

