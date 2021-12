Covid | giornata nera | quasi 45mila positivi | è il record da inizio pandemia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 44.595 i casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore,assoluto da quandodue anni fa è esplosa la. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedenteera stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. Sono 901.450 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 779.303. Il tasso dità è al 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri. Sono 1.023 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.722 , ovvero 178 in più rispetto a ...