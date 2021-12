Compravendite immobiliari e tendenze abitative | nella prima parte del 2021 in aumento gli spostamenti verso hinterland e provincia

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO – Gli ultimi dati sullediramati dall’Agenzia delle Entrate hanno messo in evidenza che nei primi nove mesi delledei comuni capoluogo sono aumentate del 36,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 13,4% rispetto al 2019. Hanno performato meglio i comuni non capoluogo che hanno messo a segno una crescita ben più importante: +46,6% rispetto ai primi mesi del 2020 e +28% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono dati che mettono in evidenza i risultati più che lusinghieri raggiunti dai comuni più piccoli che stanno dimostrando una buona vivacità grazie ai prezzi più bassi e all’offerta abitativa più in linea con le attuali esigenze espresse dalla domanda. I dati raccolti dalle agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa e relativi alla...