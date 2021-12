Civitavecchia | si muove circospetto di notte in strada | ”beccato” dai carabinieri durante lo spaccio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 dicembre 2021). Colto con le mani nella marmellata. Ovvero nella droga. Un giovane di 24 anni è stato notato daimentre siva a piedi perlustrando la sua piazza di. E’ stato proprio il suo modo di fare, un po’e impacciato, che ha suscitato l’attenzione dei militari che lo hanno prontamente avvicinato. Leggi anche: Pesca di frodo e prodotti non sicuri, maxi sequestro (e multe salatissime) della Guardia Costiera diLa dinamica dell’arresto aLa scorsa, idella Sezione Radiomobile hanno arrestato per detenzione ai fini di, un italiano di 24 anni, disoccupato. Il giovane è stato notato aggirarsi a piedi con fare sospetto, in via ...