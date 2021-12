CITTÀ SEGRETE: BERLINO, ISTANBUL E GENOVA RACCONTATE DA CORRADO AUGIAS SU RAI3 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tre prime serate che raccontano tre grandi CITTÀ attraverso personaggi dimenticati o protagonisti celebri che le hanno percorse, tra ricostruzioni, reportage, docufiction e il racconto inconfondibile di CORRADO AUGIAS. Ecco la nuova stagione di CITTÀ SEGRETE, da giovedì 23 dicembre in prima serata su RAI3. CITTÀ SEGRETE riparte da un grande affresco di BERLINO, la capitale della Germania e metropoli internazionale dai mille volti e storie. Segnata da dolorose cadute, ma capace ogni volta di reinventarsi e rinascere, è una capitale che è diventata il simbolo del Secolo Breve, il Novecento, e dei suoi fantasmi. Una CITTÀ che ha vissuto tante vite diverse. E ognuna ha lasciato una memoria impressa sulla sua pelle, sul ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tre prime serate che raccontano tre grandiattraverso personaggi dimenticati o protagonisti celebri che le hanno percorse, tra ricostruzioni, reportage, docufiction e il racconto inconfondibile di. Ecco la nuova stagione di, da giovedì 23 dicembre in prima serata suriparte da un grande affresco di, la capitale della Germania e metropoli internazionale dai mille volti e storie. Segnata da dolorose cadute, ma capace ogni volta di reinventarsi e rinascere, è una capitale che è diventata il simbolo del Secolo Breve, il Novecento, e dei suoi fantasmi. Unache ha vissuto tante vite diverse. E ognuna ha lasciato una memoria impressa sulla sua pelle, sul ...

