Chiesta la condanna di 8 carabinieri nel processo per i depistaggi sulla morte di Stefano Cucchi

AGI - Sono 8 le richieste di condanna per altrettanti militari dell'Arma dei carabinieri sollecitate da pm di Roma Giovanni Musarò nel corso della requisitoria del processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi, picchiato e ucciso nel 2009. La pena più severa è stata sollecitata per il generale Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma. Per lui il pubblico ministero ha chiesto una pena di 7 anni. Cinque anni e mezzo sono stati chiesti per Francesco Cavallo all'epoca dei fatti capufficio del comando del Gruppo carabinieri Roma. Una pena di 5 anni è stata invece sollecitata per il maggiore Luciano Soligo, ex comandante della compagnia Talenti Montesacro.

