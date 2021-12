Boric, la speranza di una democrazia non autoritaria (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il trionfo Gabriel Boric, il giovane candidato progressista nelle presidenziali cilene, fa sperare nell’inizio di una nueva ola della sinistra democratica in America latina dopo quella che aveva tinto di rosa gran parte del subcontinente all’inizio del secolo. Il ritorno di Lula alla presidenza del Brasile il prossimo anno, come pure la possibile elezione a presidente della Colombia, sempre il prossimo anno, del leader della sinistra Gustavo Petro, sarebbero la conferma di un risorgere del progressismo latinoamericano. Una situazione questa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il trionfo Gabriel, il giovane candidato progressista nelle presidenziali cilene, fa sperare nell’inizio di una nueva ola della sinistra democratica in America latina dopo quella che aveva tinto di rosa gran parte del subcontinente all’inizio del secolo. Il ritorno di Lula alla presidenza del Brasile il prossimo anno, come pure la possibile elezione a presidente della Colombia, sempre il prossimo anno, del leader della sinistra Gustavo Petro, sarebbero la conferma di un risorgere del progressismo latinoamericano. Una situazione questa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - marcodimaio : Il nuovo presidente del #Cile è il 35enne Gabriel Boric che ha battuto inaspettatamente il candidato dell’ultra-des… - _MicroMega_ : #Cile, la vittoria di Gabriel #Boric è una speranza per tutta l’America Latina - Il popolo cileno ha pronunciato un… - sborra_boy : RT @ComunistaRosso: Poi c'è chi come la Schlein gioisce per Boric, dicendo che c'è speranza e pensa di fare la nuova sinistra con Sala. - paolamorellato : quanta speranza! Chi è Gabriel Boric, il nuovo presidente del Cile -