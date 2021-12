Australian Open, niente giudici di linea: scelta la tecnologia Hawk-Eye (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli Australian Open 2022 rappresenteranno l’evento clou della prima parte della stagione tennistica, primo Slam dell’anno come da tradizione. Novak Djokovic e Daniil Medvedev si contenderanno il titolo da favoriti; il russo sbloccatosi agli Us Open e il serbo sempre ‘affamato’ di successi e volenteroso di scrivere nuove pagine della storia del tennis. Gli Australian Open andranno in scena dal 17 al 30 gennaio, con tanti azzurri con grandi sogni; tra tutti spiccano Matteo Berrettini e Jannik Sinner, entrambi top 10. Attenzione inoltre al rendimento di Lorenzo Sonego, esaltatosi spesso su grandi palcoscenici. Per quanto concerne l’evento Australiano, grande novità: gli organizzatori hanno deciso di affidarsi alla tecnologica Hawk-Eye Live, in sostituzione al tradizionale ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli2022 rappresenteranno l’evento clou della prima parte della stagione tennistica, primo Slam dell’anno come da tradizione. Novak Djokovic e Daniil Medvedev si contenderanno il titolo da favoriti; il russo sbloccatosi agli Use il serbo sempre ‘affamato’ di successi e volenteroso di scrivere nuove pagine della storia del tennis. Gliandranno in scena dal 17 al 30 gennaio, con tanti azzurri con grandi sogni; tra tutti spiccano Matteo Berrettini e Jannik Sinner, entrambi top 10. Attenzione inoltre al rendimento di Lorenzo Sonego, esaltatosi spesso su grandi palcoscenici. Per quanto concerne l’eventoo, grande novità: gli organizzatori hanno deciso di affidarsi alla tecnologica-Eye Live, in sostituzione al tradizionale ...

