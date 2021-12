WWE: Una dura battaglia cominciata dal backstage per chiudere la rivalità tra Kai e Gonzalez (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dakota Kai aveva un grosso obiettivo disegnato addosso da quando ad Halloween Havoc è costata il titolo a Raquel Gonzalez con la sua interferenza. Dopo la parentesi War Games è arrivata finalmente la resa dei conti tra le due ex amiche, la fine di una rivalità che andava avanti da qualche mese quando l’invidia di Kai prese il sopravvento e attaccò brutalmente l’ex amica che tante volte aveva aiutato per mantenere il titolo della divisione femminile. Botte da orbi Niente di meglio di uno street fight match per chiudere i conti, tanta era la voglia di picchiarsi che le due ragazze hanno cominciato sin dal backstage prima del suono ufficiale della campanella. Lo scontro si è spostato anche nel parcheggio con le due che alla fine sono riuscite a giungere sul ring portando già i segni e le fatiche della ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dakota Kai aveva un grosso obiettivo disegnato addosso da quando ad Halloween Havoc è costata il titolo a Raquelcon la sua interferenza. Dopo la parentesi War Games è arrivata finalmente la resa dei conti tra le due ex amiche, la fine di unache andava avanti da qualche mese quando l’invidia di Kai prese il sopravvento e attaccò brutalmente l’ex amica che tante volte aveva aiutato per mantenere il titolo della divisione femminile. Botte da orbi Niente di meglio di uno street fight match peri conti, tanta era la voglia di picchiarsi che le due ragazze hanno cominciato sin dalprima del suono ufficiale della campanella. Lo scontro si è spostato anche nel parcheggio con le due che alla fine sono riuscite a giungere sul ring portando già i segni e le fatiche della ...

