Torna uno Schumacher in Ferrari: l’annuncio della scuderia di Maranello (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il figlio di Michel sarà uno dei piloti di riserva Mick Schumacher entra ufficialmente nella scuderia Ferrari. Dopo il padre, Michael, il pilota che quest’anno ha corso la sua prima stagione in Formula Uno. Il tedesco, sarà infatti pilota di riserva della scuderia di Maranello nel 2022 e gareggerà sempre con il team Haas. l’annuncio è stato fatto dal Team Principal Ferrari, Mattia Binotto. “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari – ha spiegato in una conferenza stampa online – Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”. Il figlio di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il figlio di Michel sarà uno dei piloti di riserva Mickentra ufficialmente nella. Dopo il padre, Michael, il pilota che quest’anno ha corso la sua prima stagione in Formula Uno. Il tedesco, sarà infatti pilota di riservadinel 2022 e gareggerà sempre con il team Haas.è stato fatto dal Team Principal, Mattia Binotto. “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota: fa partenostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti– ha spiegato in una conferenza stampa online – Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”. Il figlio di ...

Advertising

361_magazine : L'annuncio della #Ferrari torna uno #schumacher - lukogene : torna uno dei fili rossi del libro Giobbe non piatisce misericordia, esige giustizia e la vuole in tribunale, con u… - flexinpuff : Comunque #ImmaTataranni2 che probabilmente torna ad aprile uno dei più grande torti e disservizi fatti a questa naz… - justalonern : Si torna sempre dove si è stati bene ovvero davanti a uno schermo con una nuova serie tv nonostante le altre 400 da… - Zelgadis265 : RT @tutticonvocati: La Juve vince col Cagliari, torna in corsa Champions e Allegri va in vacanza sereno. Ne parliamo con Dario Marcolin che… -