Scuola | sottosegretaria Floridia | ' trovata intesa con Figliuolo su screening | solleciteremo ancora'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo trovato unacon la struttura commissariale per aiutare i territori a effettuare lonelle classi. I presidi hanno ragione, perché è innegabile che la capacità delle Asl di dare risposte molto spesso non è adatta alle esigenze delle scuole e fa registrare ritardi". Così all'Adnkronos laall'Istruzione Barbarache aggiunge: "Ovviamente continueremo a sollecitare la struttura commissariale e siamo a disposizione per qualsiasi esigenza, nella piena consapevolezza che purtroppo lacontinua ad essere vittima delle fragilità di altri anelli della filiera del tracciamento, della prevenzione e del contrasto al contagio". (di Roberta Lanzara)

annuncia la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, è stato approvato l'emendamento per l'...Con l'incremento dei contagi covid, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha ipotizzato una chiusura delle scuole fino a metà gennaio.Roma, 22 dic. "Abbiamo trovato una intesa con la struttura commissariale per aiutare i territori a effettuare lo screening nelle classi. I presidi hanno ragione ...