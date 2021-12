Scuola, arrivano le lettere di sospensione e le multe per i docenti non vaccinati. Ma nessuno sa bene quanti siano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo scaduto. Da ieri i docenti che hanno scelto di non vaccinarsi e non hanno prenotato alcuna somministrazione della dose entro i prossimi venti giorni, hanno ricevuto dai loro dirigenti scolastici la lettera di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, compreso l’assegno “alimentare”. In più è prevista una multa – fatta dal prefetto – che va dai quattrocento ai mille euro; sanzione che viene raddoppiata in caso di reiterazione dell’inadempienza. Un dato nazionale su quanti siano i maestri, i professori e i bidelli no vax non c’è. Abbiamo contattato gli uffici scolastici regionali ma anche lì non hanno ancora fatto alcun monitoraggio. Gli unici numeri che si possono raccogliere, arrivano dagli assessorati all’Istruzione o alla Sanità delle Regioni. In Campania, Elena Fortini, a capo del settore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo scaduto. Da ieri iche hanno scelto di non vaccinarsi e non hanno prenotato alcuna somministrazione della dose entro i prossimi venti giorni, hanno ricevuto dai loro dirigenti scolastici la lettera didal lavoro e dalla retribuzione, compreso l’assegno “alimentare”. In più è prevista una multa – fatta dal prefetto – che va dai quattrocento ai mille euro; sanzione che viene raddoppiata in caso di reiterazione dell’inadempienza. Un dato nazionale sui maestri, i professori e i bidelli no vax non c’è. Abbiamo contattato gli uffici scolastici regionali ma anche lì non hanno ancora fatto alcun monitoraggio. Gli unici numeri che si possono raccogliere,dagli assessorati all’Istruzione o alla Sanità delle Regioni. In Campania, Elena Fortini, a capo del settore ...

