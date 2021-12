Sci alpino: deceduto Alessandro Casse, papà di Mattia e campione del km lanciato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto negli sport invernali: si è spento Alessandro Casse, grande campione del kilometro lanciato. Alessandro Casse, padre dello sciatore azzurro Mattia, ha partecipato in carriera a numerose edizioni dei campionati mondiali di specialità. In bacheca anche due medaglie d’oro iridate nel kilometro lanciato: nel luglio 1971 sulla pista del Plateau Rosà con la velocità di 184,143 km/h, e nel 1973, con 184,237 km/h. “Sandro Casse ha trasmesso la passione per la velocità al figlio Mattia, ora una delle punte della Nazionale di discesa e superG. Il presidente Flavio Roda e tutta la Federazione Italiana Sport Invernali sono vicini a Mattia e alla famiglia Casse in questo momento di profondo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto negli sport invernali: si è spento, grandedel kilometro, padre dello sciatore azzurro, ha partecipato in carriera a numerose edizioni dei campionati mondiali di specialità. In bacheca anche due medaglie d’oro iridate nel kilometro: nel luglio 1971 sulla pista del Plateau Rosà con la velocità di 184,143 km/h, e nel 1973, con 184,237 km/h. “Sandroha trasmesso la passione per la velocità al figlio, ora una delle punte della Nazionale di discesa e superG. Il presidente Flavio Roda e tutta la Federazione Italiana Sport Invernali sono vicini ae alla famigliain questo momento di profondo ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - sportface2016 : #Sci: deceduto Alessandro #Casse, papà dell'azzurro Mattia e campione del chilometro lanciato - RSIsport : ? Anche oggi Michelle Gisin ???? in corsa per il podio nel secondo gigante di Courchevel #FIS #RSISport -