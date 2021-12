Ritrovato l'embrione di un dinosauro di 70 mila anni fa. E' in posizione fetale, come gli uccelli. Il (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La scoperta è senz'altro eccezionale. Perché il raro embrione di dinosauro perfettamente conservato nell'uovo e in una posizione fetale è quasi un unicum. La postura, per cominciare, si riteneva fosse ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La scoperta è senz'altro eccezionale. Perché il rarodiperfettamente conservato nell'uovo e in unaè quasi un unicum. La postura, per cominciare, si riteneva fosse ...

Advertising

SkyTG24 : Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato r… - FrancescoLaddom : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… - MakxBarbi : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… - NataAlbertoni : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… - flamminiog : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… -