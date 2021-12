Ricoverati per Covid due neonati: positivi anche i genitori dei piccoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una storia che chiarisce una volta per tutte che i bambini under 5 non sono immuni dal Coronavirus: sono due i neonati sono stati Ricoverati per Covid - 19 nel reparto di neonatologia del Grande ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una storia che chiarisce una volta per tutte che i bambini under 5 non sono immuni dal Coronavirus: sono due isono statiper- 19 nel reparto di neonatologia del Grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverati per Ricoverati per Covid due neonati: positivi anche i genitori dei piccoli Una storia che chiarisce una volta per tutte che i bambini under 5 non sono immuni dal Coronavirus: sono due i neonati sono stati ricoverati per Covid - 19 nel reparto di neonatologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Si tratta di due bambini di 10 e 21 giorni, il primo proviene dalla Piana di Gioia Tauro, è ...

Covid oggi Israele, 903 contagi: '80 ricoverati gravi' Lunedì, per la prima volta da ottobre, erano stati segnalati oltre 1.000 contagi da coronavirus (1.004) e il bollettino di ieri riportava 1.306 infezioni.

Ecco quanti sono i no vax ricoverati per Covid nella sola Lombardia: i numeri forniti dal governatore Fontana

Coronavirus, in Toscana 2.038 nuovi positivi. I decessi sono cinque In Toscana sono 2.038 i nuovi casi di positività al Coronavirus. I ricoverati sono 437 (13 in più rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 5 do ...

