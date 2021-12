Pagelle Roma-Sampdoria 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le, ie ildi1-1, match della diciannovesima giornata di. Ritmi bassi nel primo tempo, le prime chance sono di Abraham che è impreciso sul diagonale e in un colpo di testa. Nella ripresa Mourinho perde proprio l’ex Chelsea per un problema alla caviglia. Poco dopo è pericolosa la ampdoria con un rigore in movimento di Candreva che colpisce il palo interno. Al 62? occasione: Zaniolo calcia da fuori area, Falcone para e si supera anche sul tap in di Felix da pochi passi. Al 72? lacolpisce con Shomurodov che si regala un gol in aria derby con un gran destro sul primo palo. Al 79? pericoloso Askildsen che penetra in area ma perde il tempo con la ...