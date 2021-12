Oscar 2022, “È stata la mano di Dio” entra nella shortlist e il New York Times omaggia Sorrentino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La corsa di Paolo Sorrentino verso il Premio Oscar 2022 prosegue nel migliore dei modi. Il regista partenopeo è difatti riuscito ad entrare nella shortlist dei nominabili con il suo È stata la mano di Dio. La pellicola è uno dei 15 titoli stranieri che possono ufficialmente aspirare alla candidatura all’Academy Award come Miglior Film Internazionale. Le quotazioni di Paolo Sorrentino salgono maggiormente considerato il fatto che, poco più di una settimana fa, il regista è riuscito ad imporsi anche ai 79° Golden Globes e ai 27° Critics’ Choice Awards nella medesima categoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Golden Globes (@goldenglobes) A ciò si ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La corsa di Paoloverso il Premioprosegue nel migliore dei modi. Il regista partenopeo è difatti riuscito adredei nominabili con il suo Èladi Dio. La pellicola è uno dei 15 titoli stranieri che possono ufficialmente aspirare alla candidatura all’Academy Award come Miglior Film Internazionale. Le quotazioni di Paolosalgono maggiormente considerato il fatto che, poco più di una settimana fa, il regista è riuscito ad imporsi anche ai 79° Golden Globes e ai 27° Critics’ Choice Awardsmedesima categoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Golden Globes (@goldenglobes) A ciò si ...

