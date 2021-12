Oms: "Non si esce da pandemia a colpi di booster" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ginevra, 22 dicembre 2021 "Nessun paese può uscire dalla pandemia a colpi di booster di vaccino anti Covid, che non può essere visto come un biglietto per le prossime festività programmate, senza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ginevra, 22 dicembre 2021 "Nessun paese può uscire dalladidi vaccino anti Covid, che non può essere visto come un biglietto per le prossime festività programmate, senza ...

