"Nuova tempesta in arrivo". Ora l'Oms vede nero (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron sta colpendo sempre più persone. L'Oms detta le linee guida su come evitare che i sistemi sanitari, già sotto pressione, vadano ancora più in difficoltà Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron sta colpendo sempre più persone. L'Oms detta le linee guida su come evitare che i sistemi sanitari, già sotto pressione, vadano ancora più in difficoltà

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Oms avverte: con Omicron una nuova tempesta è in arrivo in Europa. Kluge: 'La terza dose è la difesa più importan… - HuffPostItalia : L'Oms avverte: 'Con Omicron una nuova tempesta è in arrivo in Europa' - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Con Omicron una nuova tempesta è in arrivo' #omicron - MichelaRoi : RT @Libero_official: Per l'#Oms, con #Omicron, sull'#Europa sta per abbattersi 'una nuova tempesta'. Contagi e ricoveri gravi, ecco perché… - palermomaniait : Variante Omicron, Oms: ''Nuova tempesta in arrivo in Europa'' - -