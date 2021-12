Minaccia il vicino con una pistola ad aria compressa, lui lo denuncia: agenti scoprono un arsenale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’incredibile scoperta dei militari è avvenuta in seguito alla denuncia di un vicino di casa, Minacciato con una pistola ad aria compressa. Nell’abitazione di un 65enne sono state rinvenute armi e munizioni Quando il vicino di casa lo ha Minacciato utilizzando una pistola ad aria compressa ha deciso di denunciarlo ai carabinieri. E questa decisione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’incredibile scoperta dei militari è avvenuta in seguito alladi undi casa,to con unaad. Nell’abitazione di un 65enne sono state rinvenute armi e munizioni Quando ildi casa lo hato utilizzando unaadha deciso dirlo ai carabinieri. E questa decisione L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

GiornaleBarga : Minaccia il vicino con una pistola ad aria compressa: trovato un arsenale in casa sua - NoiTv : Minaccia il vicino con una pistola ad aria compressa: trovato un arsenale in casa sua - NFarlocco : @roby85409669 @AlessaV81 @azangrillo Della minaccia che attua chi mi sta vicino senza avere preso precauzioni, ne vogliamo parlare? - t0uchthestar2 : RT @lgnobile: @isterjca ma pk mi escono questi tweets , twitter è una minaccia per la serenità nel guardare il telefono vicino ai propri ge… - lgnobile : @isterjca ma pk mi escono questi tweets , twitter è una minaccia per la serenità nel guardare il telefono vicino ai propri genitori -