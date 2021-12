Memo Remigi dramma segreto | “Mi manca tantissimo”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La carriera diè leggendaria. I suoi successi sono tanti e tutti importanti. Ma c’è qualcosa che lo ha colpito profondamente.(Instagram)è, ancora oggi, uno degli artisti italiani più in voga. La sua carriera è a dir poco leggendaria e il suo talento immortale. In ogni trasmissione in cui partecipa ci fa capire perché ancora oggi la sua carriera è viva più che mai. I successi, negli anni, sono stati tanti e ancora oggi riesce a raggiungere obiettivi non affatto scontati. Oggi lo possiamo trovare sia su La7 nel programma “Propaganda Live” sia su Rai 1 a “Oggi è un altro giorno“. La sua presenza permette dei momenti di grande musica e anche opinioni non scontate. Qualche puntata fa, inoltre, nella trasmissione condotta da Serena ...

Advertising

robertaselli77 : @altrogiornorai1 @CarrisiRomina @JessicaMorlacc1 @VALERIOJALONGO @memo_remigi_ @Massimo20_IT @serenabortone Buongio… - Emanuel23137303 : @altrogiornorai1 @CarrisiRomina @JessicaMorlacc1 @VALERIOJALONGO @memo_remigi_ @Massimo20_IT @serenabortone Ciao Ma… - DiTopazio : @altrogiornorai1 @CarrisiRomina @JessicaMorlacc1 @VALERIOJALONGO @memo_remigi_ @Massimo20_IT @serenabortone Anche J… - DiTopazio : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? @CarrisiRomina, @JessicaMorlacc1, @VALERIOJALONGO, @memo_remigi_ e @Massimo20_IT #Ogg… - DiTopazio : @altrogiornorai1 @CarrisiRomina @JessicaMorlacc1 @VALERIOJALONGO @memo_remigi_ @Massimo20_IT @serenabortone Buongio… -

Ultime Notizie dalla rete : Memo Remigi

CheNews.it

" I veri vincitori di Ballando con le stelle per molti telespettatori e per i social sono Valeria Fabrizi e, ma come sempre tutte le vittorie e le sconfitte nelle competizioni dei ...Foto per capire chi èEsordisce nel '60 dopo aver vinto il Festival della canzone di Liegi. Nel 1965 dà vita al suo più grande successo: Innamorati a Milano. Partecipa ben tre volte al Festival di Sanremo : Nel ...La carriera di Memo Remigi è leggendaria. I suoi successi sono tanti e tutti importanti. Ma c'è qualcosa che lo ha colpito profondamente.Quel che è certo, però, è che per molti i vincitori morali di Ballando per lo spirito, l’energia e l’entusiasmo trasmesso sono Valeria Fabrizi e Memo Remigi Ballando con le stelle: Valeria Fabrizi e M ...