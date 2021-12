Malore improvviso in casa | Nicholas muore a 25 anni davanti alla mamma e al fratello

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malore improvviso

Tragedia a Remanzacco , in provincia di Udine, per la morte improvvisa di un giovane di 25 anni, deceduto in seguito a un. Nicholas Cortello lunedì 20 dicembre si è sentito male nell'abitazione di Ziracco, frazione di Remanzacco, dove viveva assieme alla madre e al fratello. Subito sono stati avvisati i ...Secondo quanto è stato accertato, unlo ha colto mentre si trovava a casa, insieme al suo cane, un rottweiler, che sembrava come impazzito per la situazione: l'amato padrone che non ...Tragedia a Remanzacco, in provincia di Udine, per la morte improvvisa di un giovane di 25 anni, deceduto in seguito a un improvviso malore. Nicholas Cortello lunedì 20 dicembre si ...Un accesso al pronto soccorso con sintomi strani ma non particolarmente preoccupanti, le rassicurazioni sulle condizioni di salute, il ritorno a lavoro e poi la morte. Improvvisa e ...