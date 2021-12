L’Inter non si ferma: 7° vittoria di fila e +5 da Conte. Stop Roma dopo l’impresa di Bergamo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Inter non si ferma più, batte anche il Torino 1-0 e viaggia a 46 punti, cinque in più rispetto alla scorsa stagione. Campione d’inverno con una giornata di anticipo, c’è la settima vittoria consecutiva in campionato grazie ad un gol di super Dumfries nel primo tempo. Qualche assente in casa nerazzurra ma Vidal non fa rimpiangere Barella, mentre la difesa nerazzurra mantiene ancora la porta inviolata (ultimo gol subito oltre un mese fa in Serie A). Per i granata ci prova Brekalo, al 7?, con una conclusione deviata da Handanovic. Poi è il turno di Pjaca che fa tremare San Siro con un destro a sfiorare il palo interista. Col passare dei minuti si vedono anche i nerazzurri davanti, per esempio con Bastoni, impreciso però nel suo mancino dalL’Interno dell’area al 20?. Il risultato si sblocca una decina di minuti più ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021)non sipiù, batte anche il Torino 1-0 e viaggia a 46 punti, cinque in più rispetto alla scorsa stagione. Campione d’inverno con una giornata di anticipo, c’è la settimaconsecutiva in campionato grazie ad un gol di super Dumfries nel primo tempo. Qualche assente in casa nerazzurra ma Vidal non fa rimpiangere Barella, mentre la difesa nerazzurra mantiene ancora la porta inviolata (ultimo gol subito oltre un mese fa in Serie A). Per i granata ci prova Brekalo, al 7?, con una conclusione deviata da Handanovic. Poi è il turno di Pjaca che fa tremare San Siro con un destro a sfiorare il palo interista. Col passare dei minuti si vedono anche i nerazzurri davanti, per esempio con Bastoni, impreciso però nel suo mancino dalno dell’area al 20?. Il risultato si sblocca una decina di minuti più ...

