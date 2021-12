Le parole di Draghi su Attanasio sono significative, ma la verità è ancora lontana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Voglio ricordare il vostro collega, l'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso brutalmente nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milàmbo. sono morti per aver fatto il loro lavoro, in un contesto difficile, come quello in cui operano molti di voi. Ai loro cari va la mia più sentita vicinanza e auspico che venga fatta finalmente luce sul loro assassinio, e che si accertino prontamente tutte le responsabilità». Così si è espresso il premier Mario Draghi alla conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina sulla vicenda che dallo scorso 22 febbraio è ancora avvolta nel mistero. Per Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio che ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia «in ricordo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Voglio ricordare il vostro collega, l'ambasciatore Luca, ucciso brutalmente nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milàmbo.morti per aver fatto il loro lavoro, in un contesto difficile, come quello in cui operano molti di voi. Ai loro cari va la mia più sentita vicinanza e auspico che venga fatta finalmente luce sul loro assassinio, e che si accertino prontamente tutte le responsabilità». Così si è espresso il premier Marioalla conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina sulla vicenda che dallo scorso 22 febbraio èavvolta nel mistero. Per Zakia Seddiki, moglie di Lucache ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia «in ricordo ...

elenabonetti : Le parole del presidente Mario Draghi alla cerimonia di chiusura della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Am… - StefanoFeltri : Alla luce delle parole di Draghi, io scommetterei su - Draghi al Quirinale - Cartabia a palazzo Chigi a parità di maggioranza - StefanoFeltri : Implicazioni delle parole di Draghi: - se la maggioranza si spacca sull'elezione del capo dello Stato, lui se ne… - JGiusi : Se aveste dei dubbi su quel che ha detto Draghi riascoltate le sue parole Non tentate di interpretarle come se aves… - Urbano___VIII : RT @CoviddiTruppen: Draghi mentitore seriale. Il potere si regge sulla menzogna. Se non vi fosse la menzogna, saremo in democrazia. Dopo av… -