James Franco: "Ho avuto rapporti sessuali con le mie studentesse, pensavo non fosse un problema"

L'attore James Franco ha parlato per la prima volta delle accuse di molestie che gli sono state rivolte, ammettendo di aver avuto dei rapporti con le sue studentesse. James Franco ha parlato apertamente delle accuse di molestie e della fine della sua amicizia con Seth Rogen, ammettendo di aver avuto dei rapporti sessuali con le sue studentesse. L'attore, dopo un lungo silenzio, è intervenuto al The Jess Cagle Podcast per chiarire quanto accaduto in passato e il modo in cui sta cercando di rimediare ai suoi errori. Parlando alla trasmissione radio, James Franco ha spiegato: "Nel corso del mio periodo come insegnante, sono andato a letto con delle ...

