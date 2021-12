Inzaghi: «Ora fa comodo a tutti darci per favoriti. Sul mercato…» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Torino: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Torino: le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GARA – «Partita importante, Torino difficile da affrontare noi bravi a preparare bene. Sapevamo che ci avrebbero stroncato le giocate ma abbiamo fatto un’ottima gara. Dovevamo fare il secondo gol ma siamo soddisfatti della chiusura dell’annata.» OBBIETTIVI – «Chiaramente avevo grande speranza, dopo 15 giorni ho conosciuto tutti e ho trovato grande fiducia. Ora fa comodo a tutti darci per favoriti ma a fine luglio questi non erano i giudizi. Complimenti ai ragazzi per loro è stato uno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Torino: le sue dichiarazioni Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Torino: le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GARA – «Partita importante, Torino difficile da affrontare noi bravi a preparare bene. Sapevamo che ci avrebbero stroncato le giocate ma abbiamo fatto un’ottima gara. Dovevamo fare il secondo gol ma siamo soddisfatti della chiusura dell’annata.» OBBIETTIVI – «Chiaramente avevo grande speranza, dopo 15 giorni ho conosciutoe ho trovato grande fiducia. Ora faperma a fine luglio questi non erano i giudizi. Complimenti ai ragazzi per loro è stato uno ...

