Fiori d’arancio dopo lo scandalo a UeD: le nozze con la compagna ‘incintissima’ (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il sì prima di Natale e presto un figlio insieme. L’ex protagonista di Temptation Island ma ben noto anche al pubblico di UeD si è sposato. Era nell’aria, perché a settembre scorso aveva condiviso su Instagram il momento fatidico della proposta e ora, il 22 dicembre 2021, ha ufficialmente messo la fede al dito. Le prime foto della cerimonia, celebrata in comune, sono state diffuse dallo stesso calciatore sul suo profilo: si vedono il momento dello scambio degli anelli e anche il primo selfie da marito e moglie. Lui, 38 anni, per l’occasione ha indossato un completo nero, mentre lei, che tra un mese circa diventerà mamma, ha optato per un originale e scintillante abito rosa ricoperto di paillettes e abbinato a una cintura nera in vita. L’ex Temptation Island si è sposato Auguri a Nicola Panico, ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella, con la quale è stato al centro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il sì prima di Natale e presto un figlio insieme. L’ex protagonista di Temptation Island ma ben noto anche al pubblico di UeD si è sposato. Era nell’aria, perché a settembre scorso aveva condiviso su Instagram il momento fatidico della proposta e ora, il 22 dicembre 2021, ha ufficialmente messo la fede al dito. Le prime foto della cerimonia, celebrata in comune, sono state diffuse dallo stesso calciatore sul suo profilo: si vedono il momento dello scambio degli anelli e anche il primo selfie da marito e moglie. Lui, 38 anni, per l’occasione ha indossato un completo nero, mentre lei, che tra un mese circa diventerà mamma, ha optato per un originale e scintillante abito rosa ricoperto di paillettes e abbinato a una cintura nera in vita. L’ex Temptation Island si è sposato Auguri a Nicola Panico, ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella, con la quale è stato al centro ...

Advertising

Gentleman738 : Oggi mi è stato chiesto come immagino il mio matrimonio. Ho risposto come lo canta @CarmenConsoli in 'Fiori d'arancio'!?????? - PParaboni : RT @AtoutfranceIT: [ricette] Le gibassier , dolce ai fiori di arancio e anice. E’uno dei 13 dessert della Provenza per le feste. Con farina… - veronicageraci : RT @AtoutfranceIT: [ricette] Le gibassier , dolce ai fiori di arancio e anice. E’uno dei 13 dessert della Provenza per le feste. Con farina… - jmlpyt : RT @AtoutfranceIT: [ricette] Le gibassier , dolce ai fiori di arancio e anice. E’uno dei 13 dessert della Provenza per le feste. Con farina… - Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: Fiori d'arancio!!! #Loveisintheair #anticipazioni -