F1, Ferrari da Mondiale nel 2022? Mattia Binotto: "Non sia un obbligo, ma vogliamo lottare per pole e vittorie"

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, è stato intervistato da Luigi Perna per la Gazzetta dello Sport, al quale ha parlato della vettura della prossima stagione, in relazione alla rivoluzione tecnica e regolamentare che attende la F1 nel 2022 e che potrebbe ribaltare i valori in campo visti finora. Sulla sfida con Red Bull e Mercedes: "Dobbiamo affrontare due team molto forti, abituati a vincere, sarebbe presuntuoso dire che li batteremo. Però l'ambizione è lottare per le pole e le vittorie. Un'altra stagione come l'ultima non sarebbe accettabile, dobbiamo fare un passo in avanti decisivo, a patto che non si consideri un obbligo conquistare il Mondiale". A metà febbraio sarà svelata la nuova monoposto della Ferrari.

