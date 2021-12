"Espulsione non valida". Barbara Lezzi incubo per Conte: caos M5s, una bomba su Draghi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non cambiano i numeri per il governo Draghi, ma cambiano gli equilibri dentro il Movimento 5 Stelle. Un bel guaio per il capo politico Giuseppe Conte, che ora deve fare i conti con l'obbligo di reintegrare nel M5s i sei senatori cacciati per aver detto no al governo di Mario Draghi. Lo ha stabilirlo il Collegio di garanzia di Palazzo Madama che ha dichiarato "la nullità dei provvedimenti di Espulsione". Non valida, dunque, l'Espulsione comminata dal Movimento ai danni dell'ex ministra Barbara Lezzi, Elio Lannutti, Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio Di Micco. Il Collegio si è dichiarato competente nel merito della questione e ha quindi stabilito il reintegro. L'Espulsione di senatori era stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non cambiano i numeri per il governo, ma cambiano gli equilibri dentro il Movimento 5 Stelle. Un bel guaio per il capo politico Giuseppe, che ora deve fare i conti con l'obbligo di reintegrare nel M5s i sei senatori cacciati per aver detto no al governo di Mario. Lo ha stabilirlo il Collegio di garanzia di Palazzo Madama che ha dichiarato "la nullità dei provvedimenti di". Non, dunque, l'comminata dal Movimento ai danni dell'ex ministra, Elio Lannutti, Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio Di Micco. Il Collegio si è dichiarato competente nel merito della questione e ha quindi stabilito il reintegro. L'di senatori era stata ...

