Energia | Draghi | ' serve rapida risposta | dopo aumento prezzo gas questione urgente'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Per quanto riguarda gli aumenti del gas "la situazione è diventata veramente urgente" e sulla necessità di una "rapida risposta a questi aumenti" nel Consiglio europeo non c'è stato "nessun disaccordo. La Commissione europea sta lavorando ma dobbiamo lavorare anche a livello nazionale" e se occorrerà ci sarà un sostegno per famiglie e imprese "oltre quello che è stato deciso". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. "Ci sono i grandi produttori", ha poi denunciato il premier, che "stanno facendo dei profitti fantastici", quindi "occorrerà anche riflettere" per farli "partecipare a questo sostegno al resto dell'economia, anche loro devono aiutare le imprese e le famiglie".

Ultime Notizie dalla rete : Energia Draghi Draghi: 'Il Governo ha posto basi solide, sulla sua vita decide il Parlamento' In queste ore viene previsto da Confindustria a causa del caro - energia e della nuova ondata di contagi. 'Vogliamo stabilizzare il tasso di crescita nel lungo periodo' spiega Draghi, con particolare ...

Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani C'è poi da valutare, appunto, il calcolo del costo dell'energia". Il problema, come ha spiegato Draghi, sono gli extra profitti delle società elettriche. Cingolani fa un esempio: "Se produco l'...

Mario Draghi Sul Superbonus, "il governo la ritiene una misura che abbia dato molto beneficio ma con distorsioni" ha esordito il premier Mario Draghi rispondendo ad una domanda in merito durante la conferenza stam ...

